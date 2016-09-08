1. Сайт частично сверстан:

Адрес: http://www.meamed.ru:6543/

Для авторизации

1.1. Нажимаем кнопку "войти" (сверху слева)

1.2. Водим телефон: +79999999991

1.3. Нажимаем "Получить пароль"

1.4. Дальше просто жмем "вход"

2. Макеты, лежат здесь:

https://yadi.sk/d/jaYmUjzQuqTr9

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3. Задача

Задача кратко:

Сверстать (для телемедицинского проекта) страницу личного кабинета врача и личного кабинета доктора по дизайн-макету.

Задача детально:

Закончить верстку кабинета доктора и пациента.

По имеющимся картинкам (дизайну) сверстать страницы кабинета врача и пациента, которые в дальнейшем можно будет выложить на сайт и сделать активными элементами интерфейса. За исключением уже сверстанного.

В итоге должна быть реализована верстка всех функций кабинета доктора и пациента.

Уточнения:

3.1. Верстка должна быть такой, чтобы открывалась на настольных компах и планшетах.

3.1.1. Задачи верстать под мобильные телефоны сейчас не стоит.