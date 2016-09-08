Адаптировать сайт

Адаптировать сайта под мобильные устройства, переделать корз

Необходима адаптация интернет-магазина под планшеты, смартфоны.

Также нужно что бы сайт проходил тест Google на мобильную версию. Поменять зум для фото товара, текущий не работает на смартфонах и криво работает на ПК.

Нужно переделать корзину. Примерно такую сделать как в http://www.butik.ru/

Прилагаю ТЗ для корзины.

Сайт: http://felice.ua/

По возможности пишите цену и сроки

ПРОСЬБА , кто просит предоплату, не писать!