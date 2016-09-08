Html разработчик

HTML-версткаЗавершен4 заявки241 просмотр
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Требуется доработать Html одностраничник

Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного.

Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтому нужен человек который начнет прямо сейчас

1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана "Оставить заяку"

2. Настроить отзывы с капчей, чтобы работали и с vk.com чтобы на странице сайта через свой vk оставлять комментарии на стене группы

3. Кнопка звонка в мобильной версии сайта.

( посмотрите сайт http://rpk-service.su/ именно мобильную версию 

зафиксирована зеленная кнопка позвонить. Мне нужна такая же)

За подробностями оставляйте свой контакт vk. Скину архив сайта в личку. мой вк 

HTML
7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
KarenScriptTech
Карен Бжшкян 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$11
1 день
Очень добросовестный исполнитель
Клиент всегда на связи что самое главные !!!
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