KarenScriptTech

Карен Бжшкян KarenScriptTech

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка макетов любой сложности натяжка на WordPress. Интернет магазины на wordpress.

опыт работы 5 лет

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • PHP
  • Wordpress
  • 1C-Bitrix
  • Умение работать с api интеграция разных api.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Bootstrap 4.
  • LESS, SASS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.

Примеры выполненных работ

avto-pik.ru﻿

что сделано ?

  • Верстка
  • интеграция wordpress
proekt23.ru﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
  • интеграция wordpress
enpromash.ru﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
  • интеграция wordpress
Lp4key.ru﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
project.cosmaweb.ru/sheglov﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
mebel-sapsan.ru﻿﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
project.cosmaweb.ru/demontag2﻿﻿﻿﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
project.cosmaweb.ru/baci﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
project.cosmaweb.ru/yamobur﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
prelest.cosmaweb.ru﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
  • интеграция wordpress
ipoteka.cosmaweb.ru﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
  • интеграция wordpress
axents.ru﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

что сделано ?

  • Верстка
  • интеграция 1C-Bitrix

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

E-mail: [email protected]

Telegram: @karenbjshkyanc

facebook: facebook.com/karenbjshkyanc

vk: vk.com/karenbjshkyanc

Отзывы заказчиков

wiut
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Html разработчик
HTML
Очень добросовестный исполнитель
Клиент всегда на связи что самое главные !!!
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