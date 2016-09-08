KarenScriptTech

Верстка макетов любой сложности натяжка на WordPress. Интернет магазины на wordpress.
опыт работы 5 лет
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- PHP
- Wordpress
- 1C-Bitrix
- Умение работать с api интеграция разных api.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Bootstrap 4.
- LESS, SASS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
Примеры выполненных работ
что сделано ?
- Верстка
- интеграция wordpress
что сделано ?
- Верстка
- интеграция wordpress
что сделано ?
- Верстка
- интеграция wordpress
что сделано ?
- Верстка
что сделано ?
- Верстка
что сделано ?
- Верстка
что сделано ?
- Верстка
что сделано ?
- Верстка
что сделано ?
- Верстка
что сделано ?
- Верстка
- интеграция wordpress
что сделано ?
- Верстка
- интеграция wordpress
что сделано ?
- Верстка
- интеграция 1C-Bitrix
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
E-mail: [email protected]
Telegram: @karenbjshkyanc
facebook: facebook.com/karenbjshkyanc
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
9 лет назад
HTML
Очень добросовестный исполнитель
Ответный отзыв
Клиент всегда на связи что самое главные !!!