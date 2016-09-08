1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотдуш.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в ...
- $46Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $46
1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотдуш.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает ...Закрыт9 лет назад
- $46
1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотhttp://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $46
1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...Закрыт9 лет назад
- $46
1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотhttp://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $23
Необходимо написать скрип на PHP или Pythone для парсинга информации о ЖК (жилые комплексы) с сайта застройщика РосСтройИнвест (rsti.ru). Данная задача согласована с правообладателем контента. Результатом работы скрипта должен стать XML файл с информацией об ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Срочно! Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Срочно! Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $8
У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит и есть сайт ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
1) фото, куда нужно интегрировать помечены ishod1, ishod2 2) образцы с интеграциями shem1, shem2 тоже во вложении скругление угла нужно сделать также верхнюю ферму нужно также нарисовать над кругом как на образце, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтмоу нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Верстка страницы подтверждения заказа. Красиво и аккуратно собрать все в кучу. Не могу сейчас найти самый клевый пример, но хотя-бы на этом уровне: woo.wordpresspoets.com/ch... Мелкие правки темы. Изменить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Есть готовая верстка http://tmpforyou.ml/medic/ по этому адресу нужно срочно её натянуть на движок дле А это наш боевой сайт собственно нужно обновить дизайн сайта. http://medic-23.ru Бюджет-1000р срок 1 деньЗавершен9 лет назад
- $20
1. http://zalog-lite.ru/index.php/about-us (о Нас) оставляем страницу как есть, только поменяем текст на текст реальные о компании. На сайте сегодня его нет, с которого переносим. Пункт в меню оставляем О Нас. Вопрос-ответ будет выпадать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $30
Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить, и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ . 3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до бесплатной доставки, заказ без ...Закрыт9 лет назад
- $30
Техническое задание вы можете посмотреть по данной ссылке yadi.sk/i/dk-VECGausEqt Срок 3-4 дня Бюджет 1500 т. рублей оставлять свои профили вкЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, для рассылки в юнисендер. Нам требуется сверстать письмо. За более подробное тз вышлю исполнителю. Срок исполнения 1 день. Оставляйте свои профили вк Либо пишите в личкуЗакрытнет даты
Требуется доработать Html одностраничник Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтому нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного ...Завершен9 лет назад