wiut

Вячеслав Цой wiut

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки на шоп Cms

    $46

    1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам   2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотдуш.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется произвести правки на шоп cms

    $46

    1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам  2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотдуш.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки на шом cms

    $46

    1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам  2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотhttp://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект правки на шом cms

    $46

    1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам  2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект правки на шом cms

    $46

    1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам  2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотhttp://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо написать скрипт для парсинга информации с сайта

    $23

    Необходимо написать скрип на PHP или Pythone для парсинга информации о ЖК (жилые комплексы) с сайта застройщика РосСтройИнвест (rsti.ru). Данная задача согласована с правообладателем контента. Результатом работы скрипта должен стать XML файл с информацией об ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть html на вордпрессе

    $30

    Срочно!  Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В ...

    HTMLJavaScriptWooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется программист который знает вопдперсс

    $30

    Срочно! Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В ...

    HTMLJavaScriptWooCommerceWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется изменить логотип

    $8

    У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит   и есть сайт ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется как можно быстрей реализовать интеграцию

    $7

    1) фото, куда нужно интегрировать помечены ishod1, ishod2 2) образцы с интеграциями shem1, shem2 тоже во вложении скругление угла нужно сделать также  верхнюю ферму нужно также нарисовать над кругом как на образце, ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дороботать Html одностраничник

    $15

    Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтмоу нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется произвести визуальные правки на сайте

    $15

    Верстка страницы подтверждения заказа. Красиво и  аккуратно собрать все в кучу.  Не могу сейчас найти самый клевый пример,   но хотя-бы на этом уровне: woo.wordpresspoets.com/ch...  Мелкие правки темы. Изменить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется срочно натянуть верстку на дле

    $15

    Есть готовая верстка http://tmpforyou.ml/medic/ по этому адресу нужно срочно её натянуть на движок дле А это наш боевой сайт собственно нужно обновить дизайн сайта. http://medic-23.ru Бюджет-1000р срок 1 день

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется изменить шаблон в джумла

    $20

    1. http://zalog-lite.ru/index.php/about-us (о Нас) оставляем страницу как есть,  только поменяем текст на текст реальные о компании. На сайте сегодня его нет,  с которого переносим. Пункт в меню оставляем О Нас. Вопрос-ответ будет выпадать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта.

    $30

    Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить,  и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ .  3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до  бесплатной доставки, заказ без ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Html верстальщик

    Здравствуйте, для рассылки в юнисендер. Нам требуется сверстать письмо. За более подробное тз вышлю исполнителю. Срок исполнения 1 день. Оставляйте свои профили вк Либо пишите в личку

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Html разработчик

    Требуется доработать Html одностраничник Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтому нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Jek04
Макс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Требуется срочно натянуть верстку на дле
Все хорошо! Хороший заказчик!
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
zhenya_lysenko
Евгений 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-2)
$16
2 балла
9 лет назад
Html верстальщик
HTML
Плохой заказчик Не смог поставить задачу Игнор сообщений после выполненой работы Отсуствие отлаты вообще Не рекомендую с ним связываться!
Очень бездарный исполнитель Неконкретный Не справился с заданием в срок, и я уже вынужден был найти другого исполнителя который справился за пару часов
Ответный отзыв
KarenScriptTech
Карен Бжшкян 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Html разработчик
HTML
Клиент всегда на связи что самое главные !!!
Очень добросовестный исполнитель
Ответный отзыв