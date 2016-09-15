Требуется срочно натянуть верстку на дле

все по договоренности, макет есть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка
по этому адресу нужно срочно её натянуть на движок дле
А это наш боевой сайт собственно нужно обновить дизайн сайта.
Бюджет-1000р
срок 1 день
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