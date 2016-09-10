Натянуть дизайн на движок

HTML-версткаЗакрыт11 заявок258 просмотров
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Нужно дизайн (в приложенном файле дизайн главной и страницы с товарами) натянуть на движок желательно Joomla, либо любой другой , возможно лучше подходящий под данный сайт-магазин.

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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