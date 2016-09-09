Верстка Landing + Гибкого Личного кабинета.

$200
HTML-версткаЗакрыт20 заявок1173 просмотра
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Доброго времени суток!

Нужен верстальщик с Украины! Желательно с Харькова! С хорошим опытом работы!

Такой сайт http://arch-obraztsov.com/ не должен быть проблемой. Т.к. работа есть, и ее нужно делать, а постоянно искать кого-то где... ловить в скайпе... проблема. Нужен кто-то кто будет на связи, и кто-то кто делают свою работу хорошо.

Знание Wordpress обязательно.

Что нужно будет сделать сейчас?

Макеты и ТЗ: https://yadi.sk/d/IdYuZGRHuwBPP

Если есть вопросы пишите.

7 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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