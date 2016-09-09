около 10 страниц интернет магазина html5 jquery responsive от вас примеры работ и цены, далее я в личку вышлю макеты +возможна интеграция на cms diafan
Сверстать корпоративный сайт и привязать к нему cms Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать корпоративный сайт, и привязать cms Joomla, желательно 3.48.
Есть макет сайта в psd.
Всего необходимо сверстать 14 страниц.
Из необходимого функционала:
1) Формы обратной связи, с которых информация должна отправляться на почту,
2) Яндекс карта с адресом офиса
3) Галерея фотографий
4) Слайдер на главной странице
5) Всплывающие модальные окна обратной связи
Должно получиться что-то вроде http://m-chel.ru
Должны быть прописаны заголовки h1-h4
Кроссбраузерность (в том числе корректное отображение на телефонах и планшетах)
Прописаны Урлы, настроены ховеры.
Высокая скорость загрузки сайта(не ниже 85 через сервис гугла).
Корректная работа форм обратной связи, и сообщение о незаполненных полях.
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