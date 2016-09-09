Сверстать корпоративный сайт и привязать к нему cms Joomla

$100
HTML-версткаЗакрыт10 заявок211 просмотров
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Нужно сверстать корпоративный сайт, и привязать cms Joomla, желательно 3.48. 

Есть макет сайта в psd. 

Всего необходимо сверстать 14 страниц.

Из необходимого функционала: 

1) Формы обратной связи, с которых информация должна отправляться на почту, 

2) Яндекс карта с адресом офиса

3) Галерея фотографий

4) Слайдер на главной странице

5) Всплывающие модальные окна обратной связи

Должно получиться что-то вроде http://m-chel.ru

Должны быть прописаны заголовки h1-h4

Кроссбраузерность (в том числе корректное отображение на телефонах и планшетах)

Прописаны Урлы, настроены ховеры. 

Высокая скорость загрузки сайта(не ниже 85 через сервис гугла).

Корректная работа форм обратной связи, и сообщение о незаполненных полях.

Joomla
7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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