Сделать сайт адаптивным под все устройства

HTML-версткаЗакрыт24 заявки330 просмотров
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Есть интернет-магазин на Opencart. Нужно сделать адаптивную верстку. Желательно, используя лишь CSS стили. Нужно, чтобы сайт нормально смотрелся на всех устройствах.

7 лет назад
tlereiden
Рейден 
30 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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