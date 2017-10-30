Сверстать макет

Доделать верстку для страниц интернет-магазина. Часть работ уже сделана. Сайт состоит из php файлов, админки нет. [list=1][*]Сделать обновление дизайна для таких страниц (страницы которые есть на старом дизайне и которые нужно перенести с weu.com.ua) [/list][list=1][list=1][*]Главная - есть ...