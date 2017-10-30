Макеты спросить у заказчика Адаптивность под все устройства Адаптивная верстка данных макетов, c использованием SCSS, WOW.js + Animate.css, все это дело правильно и качественно посадить на WP (натяжка). Техническое задание на верстку Доставка 24. Вот сам сайт [url=http://dost24-webs.flipcat.ru/]http://dost24-webs.flipcat.ru/[/url] Руководство верстальщику ( ОЗНАКОМИТЬСЯ ...
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Нужно сверстать макет с адаптивом.
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