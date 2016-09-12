Верстка спортивного портала

Объем работ: Главная + несколько внутренних. Верстка адаптивная. Обратите внимание - исходники в формате .cdr (разницы от формата .psd можно сказать никакой нет, все по слоям, просто открывать в кореле нужно будет). Макеты и ТЗ вышлю по запросу. Прошу писать ...