Верстка спортивного портала

HTML-версткаЗавершен1 заявка153 просмотра
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Верстка спортивного портала + адаптивная верстка

7 лет назад
Pavlentiycomua
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$490
10 дней
Все сделано раньше названного срока, грамотно, аккуратно. Достаточно опытно сделана адаптивная верстка. По коду придраться не к чему. Рекомендую данного исполнителя, кому важно получить работу в срок и кто ищет исполнителя по запросу цена-качество.
Спасибо Павлу за отличное сотрудничество! Приятно работать!
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