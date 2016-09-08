Сохранить сайт в формате html на компьютер

HTML-версткаЗакрыт14 заявок261 просмотр
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Здравствуйте.

Есть сайт http://goo.gl/7VUkRd необходимо сохранить главную страницу этого сайта и страницу отзывы на компьютер, что бы вся графика и слайдер отображались корректно.

Картинки должны находится в папке images, стили в папке css.

HTML
7 лет назад
mirajsky
Максим 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
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