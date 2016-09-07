На лендинге http://goo.gl/AmllVS Необходимо поправить вот здесь - http://take.ms/C6Bq1 Нужно, что бы выло та написано "(093) 995- показать номер" и все было ровно Такой же номер есть внизу. http://take.ms/JK2oi1 и нужно также сделать - http://take.ms/YY4UZ Оплата - договорная Сроки - 1день БОНУС - Мега отзыв
Нужно поправить форму подписки на сайте и возможность репоста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот сайт http://bigl1fe.ru
1. В конце статей не работает форма подписки на фейсбук (вот скриншот самой формы подписки https://yadi.sk/i/lBMLvSZIuv8yW ) - нужно это исправить. Жмешь "Нравится" - вроде кажется что подписался https://yadi.sk/i/qmKpY-aFuv93R , но на самом деле подписчиком группы не становишься. Вот сама группа https://www.facebook.com/bigl1fe.ru/
А вот здесь http://lemurov.net/art/rabynya-izaura/ , например, все работает нормально.
2. Также, где соц. кнопки, не работает форма репоста через одноклассники https://yadi.sk/i/uZ4eNv_juv9BV . Тоже нужно исправить. Пишет, что "Нет доступа к ресурсу". Через другие же соц. сети работает.
Тут же http://lemurov.net/art/rabynya-izaura/ , например, репост через одноклассники работает.
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