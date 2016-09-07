Нужно поправить форму подписки на сайте и возможность репоста

Вот сайт http://bigl1fe.ru

1. В конце статей не работает форма подписки на фейсбук (вот скриншот самой формы подписки https://yadi.sk/i/lBMLvSZIuv8yW ) - нужно это исправить. Жмешь "Нравится" - вроде кажется что подписался https://yadi.sk/i/qmKpY-aFuv93R , но на самом деле подписчиком группы не становишься. Вот сама группа https://www.facebook.com/bigl1fe.ru/

А вот здесь http://lemurov.net/art/rabynya-izaura/ , например, все работает нормально.

2. Также, где соц. кнопки, не работает форма репоста через одноклассники https://yadi.sk/i/uZ4eNv_juv9BV . Тоже нужно исправить. Пишет, что "Нет доступа к ресурсу". Через другие же соц. сети работает.

Тут же http://lemurov.net/art/rabynya-izaura/ , например, репост через одноклассники работает.