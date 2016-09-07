Заменить изображения на HTML страничке

$7
HTML-версткаЗавершен8 заявок148 просмотров
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Есть LandingPage на html, на нем надо поменять около 15 картинок и добавить еще одну категорию "копипастом".

Так же надо вписать ключевые слова в метатег и убрать не используемые изображения.

Задача простейшая, сделать надо сегодня.

HTML
7 лет назад
zmitrok62
Дмитрий 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hudiakov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$7
1 день
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