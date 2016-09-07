Заменить изображения на HTML страничке

Доброго времени суток! Требуется сверстать макеты интернет-магазина и натянуть на Simpla CMS Всего 4 макета. Прикрепляю: [list][*]Главная: https://yadi.sk/i/Z_4l9ALFur7eB [*]Карточка товара: https://yadi.sk/i/XJI4NXLYur7eP [*]Категории: https://yadi.sk/i/AldnF0tdur7em [/list]И страница корзины (она будет готова через 1-2 дня). Сайт, на который будем устанавливать верстку уже работает. Чтоб вы понимали, мы делаем его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть LandingPage на html, на нем надо поменять около 15 картинок и добавить еще одну категорию "копипастом".
Так же надо вписать ключевые слова в метатег и убрать не используемые изображения.
Задача простейшая, сделать надо сегодня.
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