Оптимизировать верстку Drupal7 сайта

Только саму верстку. Не семантическое ядро, не тексты, не мета.

http://abk.ufalab.com

h1 должны быть в правильном месте, h2 убрать мусорные и т.д.

Понятно это так

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А когда все разбросано в разных местах, куча мусора и технических блоков в верхней части сайта - это плохо.