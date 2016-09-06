Верстка визуальной части (шаблона) интернет магазина по psd

Сайт stilnaya.com/ru/

для нового шаблона уже разработан дизайн, предоставляется исполнителю в формате psd в слоях

при необходимости могу сделать пояснительную записку по шрифтам, расстояниям, цветам блоков и т.д. или детально обсудить проект.

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_list.html

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_detals.html

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_main.html

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_cart.html

еще планируется дизайн страницы блога материалов (для статей) и статей

Требуется верстка и немного программирования.

ТЗ:

- скорректировать визуальную шаблона под наше оформление

- внедрить, если они слетят при замене шаблона, "фишки" нашего сайта (расширенный каталог, одностраничное оформление заказа, фильтры, корректировка количества товара в карточке товара и т.д.)

- полная поддержка функционала virtuemart 2

- внедрение микроразметки

- поддержка (оптимизация) для мобильных устройств, адаптивный дизайн

- проверка работы на наиболее распространенных платформах и браузерах.

Есть тестовая площадка (песочница)

Требования к фрилансеру.

-Опыт работы с шаблонами joomla/virtuemart

-без опыта работы не рассматриваю

Просьба, кто просит предоплату , не писать!