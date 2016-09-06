Нужна верстка сайта, лендинг во вложении. Срок 1 день Предлагайте цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка визуальной части (шаблона) интернет магазина по psd
Сайт stilnaya.com/ru/
для нового шаблона уже разработан дизайн, предоставляется исполнителю в формате psd в слоях
при необходимости могу сделать пояснительную записку по шрифтам, расстояниям, цветам блоков и т.д. или детально обсудить проект.
http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_list.html
http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_detals.html
http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_main.html
http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_cart.html
еще планируется дизайн страницы блога материалов (для статей) и статей
Требуется верстка и немного программирования.
ТЗ:
- скорректировать визуальную шаблона под наше оформление
- внедрить, если они слетят при замене шаблона, "фишки" нашего сайта (расширенный каталог, одностраничное оформление заказа, фильтры, корректировка количества товара в карточке товара и т.д.)
- полная поддержка функционала virtuemart 2
- внедрение микроразметки
- поддержка (оптимизация) для мобильных устройств, адаптивный дизайн
- проверка работы на наиболее распространенных платформах и браузерах.
Есть тестовая площадка (песочница)
Требования к фрилансеру.
-Опыт работы с шаблонами joomla/virtuemart
-без опыта работы не рассматриваю
Просьба, кто просит предоплату , не писать!
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