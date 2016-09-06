Верстка

HTML-версткаЗакрыт5 заявок363 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка визуальной части (шаблона) интернет магазина по psd

Сайт stilnaya.com/ru/ 

для нового шаблона уже разработан дизайн, предоставляется исполнителю в формате psd в слоях 

при необходимости могу сделать пояснительную записку по шрифтам, расстояниям, цветам блоков и т.д. или детально обсудить проект. 

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_list.html

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_detals.html

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_main.html

http://stilnaya.com/main2/1024_ivory_cart.html

еще планируется дизайн страницы блога материалов (для статей) и статей 

Требуется верстка и немного программирования. 

ТЗ: 

- скорректировать визуальную шаблона под наше оформление 

- внедрить, если они слетят при замене шаблона, "фишки" нашего сайта (расширенный каталог, одностраничное оформление заказа, фильтры, корректировка количества товара в карточке товара и т.д.) 

- полная поддержка функционала virtuemart 2 

- внедрение микроразметки 

- поддержка (оптимизация) для мобильных устройств, адаптивный дизайн 

- проверка работы на наиболее распространенных платформах и браузерах.  

Есть тестовая площадка (песочница) 

Требования к фрилансеру. 

-Опыт работы с шаблонами joomla/virtuemart 

-без опыта работы не рассматриваю

Просьба, кто просит предоплату , не писать! 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сверстать html/css макеты сайта-каталога продукции,исходники-cdr

    Нужно сверстать html/css макеты сайта-каталога продукции.  Исходники в кореле, по слоям. Объем работ: главная, страница категории, карточка товара, контакты. ТЗ и макеты вышлю по запросу для обсуждения

    HTMLCSS
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка лендинг пейдж

    Всем доброго времени суток, нужно сверстать 2 лендинга  все тз при общении скидывайте примерные сроки и стоимость

    HTML-верстка52 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка двух блоков

    Добрый день! Есть макеты частей страниц сайта Есть тестовый сайт, на котором надо сделать верстку этих частей Шаблон стоит адаптивный, верстка этих частей должна быть тоже адаптивной Страница 1: http://credmy.ru/altajskij-kraj/barnaul/kredit Страница 2: http://credmy.ru/kredit-v-sovkombanke На первой странице предложения идут друг за другом ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $25

    Необходимо сверстать лендинг!Срок: до "08" сентября 2016г., 09:00 по Мск.Стоимость: 1500 руб.Обязательно кроссбраузерно (т.е. сайт должен корректно отображаться на всех стандартных браузерах, а также компьютерах, планшетах, телефонах).Скорость загрузки не &lt;70 по сервису:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/Прикрепляйте примеры своих работ ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Нужна адаптивная верстка по нашим макетам. Здесь прикрепляю просто эскизы. Макеты в хорошем качестве будут предоставлены выбранному исполнителю. Нужно будет сверстать три страницы: главную страницу интернет магазина, страницу с товаром и страницу товарной категории. От вас хотелось бы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад