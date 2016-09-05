Доверстать личный кабинет и вставить текста на сайт

Нужна адаптивная верстка по нашим макетам. Здесь прикрепляю просто эскизы. Макеты в хорошем качестве будут предоставлены выбранному исполнителю. Нужно будет сверстать три страницы: главную страницу интернет магазина, страницу с товаром и страницу товарной категории. От вас хотелось бы ...