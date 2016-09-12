Верстка страницы

HTML-версткаЗавершен12 заявок335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо заверстать страничку (смотри прикреп):

(только информационные блоки), верстка шапки с меню имеется. 

Необходимо соблюсти все необходимые современные стандарты верстки. 

Знание как пользоваться github-ом, работа будет вестись через приложение https://desktop.github.com/

Цена/Сроки/Вопросы в ПМ

7 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
sergey_shamrikov
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$60
2 дня
Как всегда отличная работа! Рекомендую!
Сотрудничаем уже больше года. Адекватно оценивает и проверяет работу, все замечания только по делу (нет такого "сделай семь красных линий..."). Платит хорошо и сразу без задержек. Работать с Юрием одно удовольствие! Таких клиентов еще поискать нужно :)
  • Похожие заказы

  • Верстка информеров

    Необходимо заверстать страничку: [url=https://drive.google.com/folderview?id=0B8UNRek6OIr4eGVWNm9SaXRyeW8&amp;usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/0B8UNRek6OIr4aEFWZkM2ZkN2cHc/view?usp=sharing[/url] (только информационные блоки), верстка шапки с меню имеется.  Необходимо соблюсти все необходимые современные стандарты верстки.  Знание как пользоваться github-ом, работа будет вестись через приложение https://desktop.github.com/ Цена/Сроки/Вопросы в ПМ

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка нескольких страниц в магазине Opencart 1.5

    Здравствуйте. Требуется верстальщик для доработок готового интернет-магазина, работающего на опенкарте 1.5 версии. Верстать нужно сразу на сайте http://new.sportbey.com.ua/ Обещаю адекватную и своевременную оплату труда. Если вы будете делать все качественно и оперативно.  Прикрепляйте свой скайп, если готовы приступить.

    OpenCart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка

    $40

    Нужно сверстать лендинг и настроить отправку форм на почту. Срок до завтра. Без CMS. Обычный лендинг. Кое- где эффекты движения (вправо-влево). Верстка под последние 3 версии всех браузеров. Предлагайте цену. Предпочтение - подешевле и побыстрее.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать (натянуть) сайт на wp

    Есть сайт -  (www.glass-group.ru) Wordpress http://toogarin.ru/test/glass-group/#g=1&amp;p=главная - это прототип От вас :Верстка и/или натяжка и /или программирвоание где надо с сохранением URL От вас: 1. ОЦенка постраничной верстки в виде таблицы (сроки стоимость) 2. ОЦенка постраничной натяжки в виде таблицы ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка админ. панели сервиса комментариев на semantic-ui

    Нужно выполнить верстку админ панели приложения, разработанного на http://semantic-ui.com/ https://getrate.me/ui Есть постоянная связь в скайпе с текущими разработчиками. В скринах -как сейчас выглядит панели и какой дизайн есть Админка будет переведена на русский (как в дизайне) всего 6-8 страниц. Верстка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка трех макетов

    $46

    Требуется качественно сверстать три макета. Готовые макеты в psd в наличии. Картинки макетов отправлю в личку. Бюджет по 1000 рублей за страницу. Сроки - 2 дня, начать нужно сегодня. Оплата по факту готовности, но примерно через неделю. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад