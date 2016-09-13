Верстка

$40
HTML-версткаЗавершен7 заявок210 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать лендинг и настроить отправку форм на почту.

Срок до завтра.

Без CMS. Обычный лендинг.

Кое- где эффекты движения (вправо-влево).

Верстка под последние 3 версии всех браузеров.

Предлагайте цену.

Предпочтение - подешевле и побыстрее.

7 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$30
1 день
Верстка сделана в срок. Все отлично.
Сотрудничеством с Дмитрием очень доволен. Оплата в срок, всегда на связи, приятен в общении. Однозначно рекомендую. Надеюсь еще поработаем)