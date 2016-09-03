Доработать сайт для мобильных устройств (кроссбраузерная верстка)

HTML-версткаЗакрыт8 заявок247 просмотров
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Сайт сделан на Битрикс

Нужно качественно доработать верстку сайта для мобильных устройств (кроссбраузерность)

имя сайта http://rosticket.ru/

7 лет назад
makarovnet
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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