Сверстать шаблон для сайта на Django

HTML-версткаЗавершен3 заявки239 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон из EPS макета для сайта http://firmaplus.ru работающем на Django 1.8

Основные требования:

1. Сайт должен выглядеть как на прикрепленных файлах.

2. При открытии главной страницы должны отображаться шапка и текст до строк "Работая с нами, вы обрекаете Ваш бизнес на успех" без пролистывания (прокручивания, скроллинга).

3. Все страницы сайта и модальные окна должны корректно (согласно дизайн проекта) отображаться во всех популярных браузерах (Chrome, IE 10+, Firefox, Edge, Opera).

4. Сайт должен корректно (согласно дизайн макета) отображаться на всех устройствах (ПК с различными размерами экрана и разрешениями, ноутбуки с различными размерами экрана и разрешениями, телефоны, смартфоны, планшеты).

5. Код шаблона должен быть валидным по W3C Validator.

При возникновении вопросов, просьба дать обратную связь.  Просьба сразу отписать по ценам и срокам.

Django
7 лет назад
andre_vt82
Андрей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
log_i_nnn
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$65
14 дней
Качественно и быстро выполнил поставленную задачу, шаблон сверстан на отлично!
Четкая постановка задачи, оплата в срок, при необходимости поможет разобраться в устройстве проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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