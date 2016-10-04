Сверстать шаблон для сайта на Django

Нужно сделать верстку сайта под CMS Simpla. Главная + 6 внутренних страниц сайта. Шаблон дизайна главной страницы: [url=http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg]http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg[/url] Нужно сделать ховеры. Интеграция в CMS Simpla, полная адаптивность сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать шаблон из EPS макета для сайта http://firmaplus.ru работающем на Django 1.8
Основные требования:
1. Сайт должен выглядеть как на прикрепленных файлах.
2. При открытии главной страницы должны отображаться шапка и текст до строк "Работая с нами, вы обрекаете Ваш бизнес на успех" без пролистывания (прокручивания, скроллинга).
3. Все страницы сайта и модальные окна должны корректно (согласно дизайн проекта) отображаться во всех популярных браузерах (Chrome, IE 10+, Firefox, Edge, Opera).
4. Сайт должен корректно (согласно дизайн макета) отображаться на всех устройствах (ПК с различными размерами экрана и разрешениями, ноутбуки с различными размерами экрана и разрешениями, телефоны, смартфоны, планшеты).
5. Код шаблона должен быть валидным по W3C Validator.
При возникновении вопросов, просьба дать обратную связь. Просьба сразу отписать по ценам и срокам.
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