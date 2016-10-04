Сверстать шаблон для сайта на Django

Необходимо сверстать шаблон из EPS макета для сайта http://firmaplus.ru работающем на Django 1.8

Основные требования:

1. Сайт должен выглядеть как на прикрепленных файлах.

2. При открытии главной страницы должны отображаться шапка и текст до строк "Работая с нами, вы обрекаете Ваш бизнес на успех" без пролистывания (прокручивания, скроллинга).

3. Все страницы сайта и модальные окна должны корректно (согласно дизайн проекта) отображаться во всех популярных браузерах (Chrome, IE 10+, Firefox, Edge, Opera).

4. Сайт должен корректно (согласно дизайн макета) отображаться на всех устройствах (ПК с различными размерами экрана и разрешениями, ноутбуки с различными размерами экрана и разрешениями, телефоны, смартфоны, планшеты).

5. Код шаблона должен быть валидным по W3C Validator.

При возникновении вопросов, просьба дать обратную связь. Просьба сразу отписать по ценам и срокам.