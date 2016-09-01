Сделать шаблонный сайт из нескольких страниц

HTML-версткаЗакрыт20 заявок241 просмотр
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Нужно сделать шаблонный сайт только ХТМЛ и засунуть туда тексты.

От меня тематика сайта и тексты.

7 лет назад
shelyagin
Антон 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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