Сверстать шаблон конверта

Нужно сверстать в html шаблон обложки конверта для печати. Есть образец в формате pdf. Сложность в том, чтобы добиться полного соответствия при печати на листе А4. Т.е. распечатанный шаблон pdf и полученный html должны совпадать полностью в расположении элементов в реальных размерах на самом конверте. Еще прикладываю скан самого конверта, с координатами элементов, если понадобится.