Мелкие доработки верстки

HTML-версткаЗакрыт2 заявки199 просмотров
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мелкие доработки верстки, по фтп надо поправить

урл http://goo.gl/kcD9bt

покажу где css и где шаблоны

1.на главной есть проблема в интернет эксплорере, растягиваются иконки

320-767

2. http://joxi.ru/E2pj9pIBzWnzrY

768-992

3 http://joxi.ru/krD60RI0eNP12p

4 http://joxi.ru/Drl89BF47aYVrP

5 http://joxi.ru/vAWJpOsk8bp32W

на странице профиля надо стилизовать селекта 2

6 http://joxi.ru/zANnj6Il3YEYA9

7 http://joxi.ru/BA0LWGSB6eg0Ay

8 http://joxi.ru/krD60RI0ep0k2p стилизовать селекты

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7 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
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