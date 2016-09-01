Адаптивная верстка

Задача - написать парсер или предложить решение программы парсинга объявлений с сайтов недвижимости (Telephone Javascript Hide) - телефон скрыт под формой на ява скрипте, подгружающей номер из базы MySQL при клике на xxx-xx-xx
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть срочный заказ, сделать надо за сутки, прилагаю скриншоты нужных страниц.
Делать нужно НЕ ВСЕ, пишите только сразу ценник за то, что успеете до завтра 16 МСК. Главная страница - обязательна.
Верстать надо адаптивно, можно bootstrap.
Ссылка на архив с макетами: https://www.dropbox.com/s/pb1ow8gcg45v8g5/screens.zip?dl=0
Дизайнер сможет предоставить всё что нужно - отдельные элементы, кнопки, иконки и т.п.
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