Адаптивная верстка

HTML-версткаЗакрыт3 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть срочный заказ, сделать надо за сутки, прилагаю скриншоты нужных страниц.

Делать нужно НЕ ВСЕ, пишите только сразу ценник  за то, что успеете до завтра 16 МСК.  Главная страница - обязательна.

Верстать надо адаптивно, можно bootstrap.

Ссылка на архив с макетами: https://www.dropbox.com/s/pb1ow8gcg45v8g5/screens.zip?dl=0

Дизайнер сможет предоставить всё что нужно - отдельные элементы, кнопки, иконки и т.п.

7 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
  • Похожие заказы

  • Парсер объявления с сайтов недвижимости ( Javascript Hide)

    Задача - написать парсер или предложить решение программы парсинга объявлений с сайтов недвижимости (Telephone Javascript Hide) - телефон скрыт под формой на ява скрипте, подгружающей номер из базы MySQL при клике на xxx-xx-xx

    Javascript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натяжка шаблона на DLE

    $5

    Нужна верстка и настройка шаблона для DLE Вот пример шаблона http://oggame.ru/ и работа сайта (Шаблон рипнут сайта PSD нет! чита HTML) Нужно будет также добавить поля [b]Название Тип: Жанр: Особенности: Разработчик: Год выхода: Сайт игры[/b] Все остальное в полях буду прописывать ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка по шаблону

    Необходима верстка по заранее высланному HTML шаблону: 1.       Необходимо подготовить страницу согласно тз. Исполнитель получит psd.

    HTML-верстка49 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить 7 html страниц для сайта

    Всем привет!  1. Исправить 7 строк в html страницах 2. Исправить якоря на этих страницах Исправления все одинаковые на каждой странице.  120р - 1 страница 7 посадочных html страниц к сайту krskelektrik.ru

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $30

    Необходима вёрстка одностраничника. Срок исполнения - 2 дня. Стоимость работы - 2000 руб Свёрстанный лендинг должен быть кроссбраузерный. Скорость загрузки - не менее 70 балов по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Отписываясь по проекту, прикладывайте примеры своих работ. Все детали проекта обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Версия для слабовидящих на сайте

    $60

    Нужно реализовать версию для слабовидящих на сайте-визитке. Сайт на MODx. Натянут этот шаблон: https://themeforest.net/item/mrlaw-insurance-and-lawyer-business-template/13470217?s_rank=1 Прототип версии для слабовидящих: gosdemo.1c-bitrix.ru/  Срок: 2..3 дня.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Свертстать меню в паблике ВК на Вики-разметке

    Здравствуйте! Требуется специалист по вертске групп ВК на Вики разметке. Дизайн меню нарисован, сейчас пишутся страницы на которые будет вести меню. Как будет выглядит меню – yadi.sk/i/J96eFbdkudtqK  Оригиналы отправлю исполнителю.  Называйте стоимость верстки такого меню, в портфолио можете прикрепить ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад