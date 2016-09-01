Адаптивная верстка

Есть срочный заказ, сделать надо за сутки, прилагаю скриншоты нужных страниц.

Делать нужно НЕ ВСЕ, пишите только сразу ценник за то, что успеете до завтра 16 МСК. Главная страница - обязательна.

Верстать надо адаптивно, можно bootstrap.

Ссылка на архив с макетами: https://www.dropbox.com/s/pb1ow8gcg45v8g5/screens.zip?dl=0

Дизайнер сможет предоставить всё что нужно - отдельные элементы, кнопки, иконки и т.п.