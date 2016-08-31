Свертстать меню в паблике ВК на Вики-разметке

HTML-версткаЗакрыт4 заявки129 просмотров
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Здравствуйте! Требуется специалист по вертске групп ВК на Вики разметке. Дизайн меню нарисован, сейчас пишутся страницы на которые будет вести меню. Как будет выглядит меню – yadi.sk/i/J96eFbdkudtqK 

Оригиналы отправлю исполнителю. 

Называйте стоимость верстки такого меню, в портфолио можете прикрепить свои последние проекты по оформлению. Оплата в Сбербанк онлайн или Вебмани. Спасибо за внимание.

7 лет назад
nuzik
Назар 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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