Есть уже сверстанный магазин. Нужно внести 2 новые доработки в ней, а именно: [b]Сделать форму поиска по сайту[/b] - https://gyazo.com/9ff2c9f8577e69a550f9d3752fd5c2fb - при вводе в поисковую строку текста он вводится черным цветом (изначально серый) при этом внизу плавно появляется форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт без использования JavaScript, все динамические элементы (слайдер, выпадающие меню) только на css.
Если рабочая область больше 1200px то показывается версия для ПК, если меньше, то для Мобильных устройств
Версия для ПК:
Шапка всегда 1200px, лишь фоновые полоски всегда до краев экрана
Область с контентом меняет ширину от 1200 до 1600 пикселей максимум.
Левая колонка имеет постоянную ширину и не тянется.
Область с контентом растягивается и если содержимое блоковое(товар), то они заполняют равномерно по ширине эту область. т.е. если ширина области 900px то туда поместятся три блока по 300 px в линию, 1200 - 4, 1600 - 5 и т.д.
Для мобильных устройств:
Все видно на скриншотах.
Есть PSD всех макетов.
Детально обсудим все с исполнителем.
Указывайте цену и срок сразу.
- Похожие заказы
- HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать landing page строительной тематики. Подробности обговариваются с кандидатами.Закрыт7 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг по макету, нужно плавающее меню как тут aqspa.ru в мобильной версии кнопка меню, плюс на интерактивной картинке "что обычно есть в турецкой бане " должны быть лупы с подсказками , как тут http://stroyfond.ru/ На интерактивной карте, ...Завершен7 лет назад
- $30
Добрый день! Имеется верстка сайта-бутстрап (сайт визитка, с портфолио),По верстке надо немного доделать, подправить или добавить, Также требуется установить движок, можно или вордпресс или сделать самописную или на усмотрение, управление должно быть не сложное. Сам сайт надо ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
К заданию прикреплен документ в формате PDF, который необходимо сверстать в HTML. Документ должен подстраиваться под формат страницы - Альбомная или Книжная.Завершен7 лет назад
- $50
Прилагаю макеты. Текстовое ТЗ по запросу. [b]Условия:[/b] От 5 отзывов. Подтвержденный работы в портфолио. Общение голосов в скайпе. Оплата после результата (ЯД или переводом). [b]От вас:[/b] Сроки и согласие с условиями. С уважением, ИльясHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте друзья! Есть сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fproiptest.com%2F][/url][url=http://proiptest.com/]http://proiptest.com/[/url] который висит на linux и django, выдает некоторые результаты. Нужно эти результаты оформить простенько, без наворотов. В целом нужно сверстать 4 страницы простенького сайтика, без всяких CMS ( как я это вижу [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F2hPV%2FS7Qj8zFWV][/url][url=https://cloud.mail.ru/public/2hPV/S7Qj8zFWV]https://cloud.mail.ru/public/2hPV/S7Qj8zFWV[/url] ) и натянуть все ...Завершен7 лет назад
Доброго времени суток Уважаемые! Необходимо мобильную версию ИМ farmaua.com адаптировать под Ускоренные мобильные страницы (AMP) Если с адаптацией текущей версии не выходит, то необходимо критически проанализировать текущую адаптивную версию магазина и устранить косяки верстки и ошибки. Возможно вы предложите переверстать ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется верстка и адаптация макетов для интернет-магазина на CS Cart. Джипеги макетов в приложении, детали обсуждаются с выборочными кандидатами в исполнители. Планируется долгосрочное сотрудничество по этому проекту. Обязателен опыт программирования и портфолио с CS Cart.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Мы ищем исполнителя на работы по верстке в HTML5. [b] [/b] [b]Описание работы[/b] Необходимо сверстать в формате HTML5 слайды с медицинским контентом и анимацией для показа в специальной программе, частично для iPad, частично для Android. Примерный объем ...Завершен7 лет назад