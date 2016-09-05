Верстка сайта

Необходимо сверстать сайт без использования JavaScript, все динамические элементы (слайдер, выпадающие меню) только на css.

Если рабочая область больше 1200px то показывается версия для ПК, если меньше, то для Мобильных устройств

Версия для ПК:

Шапка всегда 1200px, лишь фоновые полоски всегда до краев экрана

Область с контентом меняет ширину от 1200 до 1600 пикселей максимум.

Левая колонка имеет постоянную ширину и не тянется.

Область с контентом растягивается и если содержимое блоковое(товар), то они заполняют равномерно по ширине эту область. т.е. если ширина области 900px то туда поместятся три блока по 300 px в линию, 1200 - 4, 1600 - 5 и т.д.

Для мобильных устройств:

Все видно на скриншотах.

Есть PSD всех макетов.

Детально обсудим все с исполнителем.

Указывайте цену и срок сразу.