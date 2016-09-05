Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен15 заявок369 просмотров
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Необходимо сверстать сайт без использования JavaScript, все динамические элементы (слайдер, выпадающие меню) только на css.

Если рабочая область больше 1200px то показывается версия для ПК, если меньше, то для Мобильных устройств

Версия для ПК:

Шапка всегда 1200px, лишь фоновые полоски всегда до краев экрана

Область с контентом меняет ширину от 1200 до 1600 пикселей максимум.

Левая колонка имеет постоянную ширину и не тянется.

Область с контентом растягивается и если содержимое блоковое(товар), то они заполняют равномерно по ширине эту область. т.е. если ширина области 900px то туда поместятся три блока по 300 px в линию, 1200 - 4, 1600 - 5 и т.д.

Для мобильных устройств:

Все видно на скриншотах.

Есть PSD всех макетов.

Детально обсудим все с исполнителем.

Указывайте цену и срок сразу.

Верстка сайта
7 лет назад
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tory_kuzya
Виктория 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$15
5 дней
Превосходный верстальщик! Код супер! Коммуникация на высшем уровне! С соблюдением сроков и прочим также все здорово! Очень приятно удивлен Викторией как отличным профессионалом! Очень редко встречаются такие внимательные и ответственные люди, которые еще и отлично разбираются в своем деле! Надеюсь будем сотрудничать постоянно с этого момента!
Максим конкретно ставит задачу, предоставляет все необходимые материалы, попутно дает разъяснения. Постоянно на связи и в процессе работы отвечает на возникающие вопросы. Оплата точно в срок, без проволочек. Очень понравилась совместная работа, надеюсь эта была - не последняя! ))
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