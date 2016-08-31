Верстка и адаптация макетов под CS Cart

HTML-версткаЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Требуется верстка и адаптация макетов для интернет-магазина на CS Cart. Джипеги макетов в приложении, детали обсуждаются с выборочными кандидатами в исполнители.

Планируется долгосрочное сотрудничество по этому проекту. Обязателен опыт программирования и портфолио с CS Cart.

7 лет назад
fiqus
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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