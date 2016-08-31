Верстка и адаптация макетов под CS Cart

Требуется верстка и адаптация макетов для интернет-магазина на CS Cart. Джипеги макетов в приложении, детали обсуждаются с выборочными кандидатами в исполнители.

Планируется долгосрочное сотрудничество по этому проекту. Обязателен опыт программирования и портфолио с CS Cart.