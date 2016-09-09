Верстка дизайна страницы HTML с анимацией

Собственно, нужно сверстать и натянуть на wordpress. Техническое задание и макеты прилагаю. Оплата по факту принятия на Вашем хостинге, после оплаты Вы отдаете сайт. В заявке прошу указывать сразу цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать 4 страницы и разместить на них анимацию
выложил первые две. Анимацию предлагайте
остальные две по аналогии
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