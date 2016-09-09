Верстка дизайна страницы HTML с анимацией

HTML-версткаЗавершен15 заявок247 просмотров
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Нужно сверстать 4 страницы и разместить на них анимацию

выложил первые две. Анимацию предлагайте

остальные две по аналогии

HTML
7 лет назад
Grigorievpavel
Павел 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
detriat
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
Адекватно подошел к работе. Получил результат на который рассчитывал. Сроки не сорвал. Молодец
Вместе с Павлом сделали очень интересный проект, за что ему спасибо.
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