Верстка

$70
HTML-версткаЗавершен26 заявок298 просмотров
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Сверстать сайт

7 лет назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$70
5 дней
Верстать умеет, только по макету. Сверстал 20% и пропал на неделю (нигде не отвечал, хотя на сайте появлялся), как только получил оплату за часть работы. Все доработки и исправления устранял быстро. Отказался доделывать из-за отсутствия свободного времени. Как-только я разместил новый проект и начал искать исполнителя на доработку проекта, он снова откликнулся (видимо, по невнимательности). Если сроки на проект громадные, можете обращаться.
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