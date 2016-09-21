Верстать умеет, только по макету. Сверстал 20% и пропал на неделю (нигде не отвечал, хотя на сайте появлялся), как только получил оплату за часть работы. Все доработки и исправления устранял быстро. Отказался доделывать из-за отсутствия свободного времени. Как-только я разместил новый проект и начал искать исполнителя на доработку проекта, он снова откликнулся (видимо, по невнимательности). Если сроки на проект громадные, можете обращаться.