Верстка

HTML-версткаЗакрыт16 заявок377 просмотров
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Требуется доработать верстку нескольких сайтов. 

Подробности кандидатам. 

Прошу дать ссылки на готовые проекты и стоимость часа работы.

Просьба, кто просит предоплату , не писать! 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
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