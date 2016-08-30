На имеющемся html шаблоне переделать главную Биржи

HTML-версткаЗакрытнет заявок157 просмотров
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Добрый день.

На данный момент существует зародыш биржи: https://altex.io/trade, выглядящий весьма непрофессионально.

Требуется привести, используя текущий шаблон, к виду: https://poloniex.com/exchange#btc_etc

Бекенд не требуется. 

NDA, если потребуется допуск к коду/серверу

ASP.NET MVC

Связь скайп, разговорный английский. 

Предоплату можем обсудить.

HTML
7 лет назад
tag-egor
Егор 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
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