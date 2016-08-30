На имеющемся html шаблоне переделать главную Биржи

Сайт-каталог подарков. Сейчас разрабатывается новая версия сайта и в связи с этим нужна адаптивная верстка фронт-енда. Все детали по проекту, описание задачи, ссылки на дизайн и тд. предоставим. Требования: html, css, javascript,Bootstrap 3, jquery, адаптивная верстка. ...