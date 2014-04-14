tag-egor

Егор tag-egor

 
31 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
C# / .NET / jQuery / ASP.NET MVC 3
jQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • На имеющемся html шаблоне переделать главную Биржи

    Добрый день. На данный момент существует зародыш биржи: https://altex.io/trade, выглядящий весьма непрофессионально. Требуется привести, используя текущий шаблон, к виду: https://poloniex.com/exchange#btc_etc Бекенд не требуется.  NDA, если потребуется допуск к коду/серверу ASP.NET MVC Связь скайп, разговорный английский.  Предоплату можем обсудить.

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать Landing-страницу.

    Добрый день. Требуется сверстать лендинг-страницу. Картинка в аттаче. В дальнейшем, по готовности остальных страниц, потребуется сверстать и их. Требования: - HTML 5 / CSS 3 - Bootstrap - Навыки клиентской оптимизации

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты на Лендинг-страницу

    Добрый день. Требуется написать на английском языке тексты на лендинг-пейдж. Суть проекта: мобильный суппорт(app-in support). Примеры текстов(у аналогичных проектов): https://www.intercom.io/customer-support, https://www.helpshift.com/ Примерный(!) дизайн лендинга и соответствующие тексты(которые нужно улучшить) вы можете найти в аттаче.

    Дизайн лендинга
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Библиотека сервиса для iOS и Andriod

    Добрый вечер. Требуется написать две библиотеки(iOS и Android) для API нашего сервиса, используя технологию SignalR (Исходный код библиотек в открытом доступе и хорошо задокументирован). Суть: in-app-chat сервис Сервер отправляет и получает некоторые данные с клиентов в режиме ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать обертку для API сервиса.

    Добрый день. Требуется написать библиотеку-обертку, используя API сервиса. (Для того что бы клиентам не нужно было самостоятельно реализовывать и писать обертку для нашего АПИ). Авторизация по паре хедеров, id+key. Суть проекта: платформа для суппорта внутри приложения в нативном ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать библиотеки для сервиса (iOS, Android)

    Добрый день. Требуется написать библиотеку-обертку, используя API сервиса. (Для того что бы клиентам не нужно было самостоятельно реализовывать и писать обертку для нашего АПИ). Авторизация по паре хедеров, id+key. Суть проекта: платформа для суппорта внутри приложения в нативном ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн биржи криптовалют

    Добрый день. Требуется профессиональный дизайнер, способный воплотить в жизнь дизайн для биржи криптовалют. Стиль: semi-flat, цветовая гамма: http://www.colorcombos.com/color-schemes/136/ColorCombo136.html Вдохновляться: https://bittrex.com/, https://www.mintpal.com/ Страницы: около 8 штук(одна из них лендинг). Возможно, потребуется разработка логотипа. Требования: Язык: Русский, Английский(Заказчики англоговорящие) Опыт: Не менее пяти лет Знание ...

    HTMLBootstrap
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простейшая верстка платежной формы

    Добрый день. Требуется сверстать макет, чей скриншот приложен в аттаче. Верстать нужно ТОЛЬКО нижнюю часть макета, то есть все то что находится ниже поля "Платежные данные".

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для биржи криптовалют

    Добрый день. Требуется нарисовать "вкусный" и "мультипликационный" дизайн для биржи криптовалют. Ознакомьтесь, пожалуйста, с прикрепленным файлом, где чуточку хаотично описано задание для дизайнера. Уважаемые фрилансеры, ознакомьтесь сперва, пожалуйста, с техническим заданием перед подачей заявки.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для iPhone в стиле iOS7

    Добрый вечер. Требуется нарисовать дизайн для нашего приложения под управлением iOS7. Дополнительно нужно "доделать" логотип(текущая реализация не очень мне нравится). Корпоративные цвета: красный, белый. Флет-стиль. Пиксель-перфект. Вдохновляться такими приложениями: AirBnb, TweetBot 3.0, Twitter, РокетБанк В прикрепленных файлах четыре основные страницы. ...

    iOS
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • IOS приложение для стартапа

    День добрый. Требуется специалист, желающий принять участие в разработке приложения для нашего проекта. Главный требуемый навык - опыт работы с Windows Azure Mobile Services. Приложение с формой оплаты по карточкам (Pay-Mobile - PayOnline). Флет-дизайн в стиле iOS 7. Предоплата ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    День добрый. Требуется профессиональный HTML-верстальщик для верстки нашего проекта. Требования к кандидату: 1. Уметь применять Twitter Bootstrap(последней версии) 2. Уметь применять jQuery(последней версии) 3. Базовые знания клиентской оптимизации 4. Базовые знания поисковой оптимизации Количество страниц: около десятка. Задаток в 50% по факту рецензирования ...

    Верстка сайтаHTMLBootstrapjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Красивый "завлекающий" Flash-баннер

    Добрый день. Требуется нарисовать баннер, 100%x90px, Flash. Анимация секунд 5-6, не сложная(текст + готовые картинки). Проявление фантазии не помешает, так как представления каким должен быть баннер, у меня в голове, к сожалению, нет. Дизайн сайта есть, ...

    Дизайн сайтаFlash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Немного графики на готовый шаблон

    Добрый день. Существует купленный шаблон для сайта. Требуется заменить графику. (Пара-тройка иллюстраций). Сочные, яркие. Тематика сайта - финансы. Работа срочная, подходит исключительно для свободных фрилансеров. Лично свяжусь с тем, чьи работы мне понравятся.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать пресс-релиз

    Добрый вечер. Необходимо написать пресс-релиз для нашего проекта http://www.robofollower.com/ Необходимо знакомство Instagram, так как проект Instagram-ориентированный. Срочно.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать дизайн аукциона
Успешная сделка.
Быстро, качественно. Доволен
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта топа MMORPG игр
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
Как дизайнер - прекрасный. Как работник - отвратительный.
Ответный отзыв
S-Designs
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создание дизайна визитки
С Егором прошло все быстро, понятно, без ходьбы на месте. Рекомендую как заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Быстрый, понимающий. Рекомендую!)
Ответный отзыв
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
9 баллов
10 лет назад
Рерайт текста с сайта-рейтинга
Спасибо Егору за сотрудничество.
Работу сделал качественно. Уложился в более сжатые сроки, которые первоначально сам себе и поставил. Человек работает на совесть, рекомендую :)
Ответный отзыв
zhe1ka
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Простейшая верстка платежной формы
Рекомендую!
Быстрый, понимающий. Рекомендую :)
Ответный отзыв