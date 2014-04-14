Добрый день. Требуется доработка проекта на Angular1 + SASS + WebPack Работа заключается в переносе из проекта asp.net mvc в чистый проект фронтенда на Angular на новом дизайне. Ничего сложного
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. На данный момент существует зародыш биржи: https://altex.io/trade, выглядящий весьма непрофессионально. Требуется привести, используя текущий шаблон, к виду: https://poloniex.com/exchange#btc_etc Бекенд не требуется. NDA, если потребуется допуск к коду/серверу ASP.NET MVC Связь скайп, разговорный английский. Предоплату можем обсудить.HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется сверстать лендинг-страницу. Картинка в аттаче. В дальнейшем, по готовности остальных страниц, потребуется сверстать и их. Требования: - HTML 5 / CSS 3 - Bootstrap - Навыки клиентской оптимизацииHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Требуется написать на английском языке тексты на лендинг-пейдж. Суть проекта: мобильный суппорт(app-in support). Примеры текстов(у аналогичных проектов): https://www.intercom.io/customer-support, https://www.helpshift.com/ Примерный(!) дизайн лендинга и соответствующие тексты(которые нужно улучшить) вы можете найти в аттаче.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер. Требуется написать две библиотеки(iOS и Android) для API нашего сервиса, используя технологию SignalR (Исходный код библиотек в открытом доступе и хорошо задокументирован). Суть: in-app-chat сервис Сервер отправляет и получает некоторые данные с клиентов в режиме ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется написать библиотеку-обертку, используя API сервиса. (Для того что бы клиентам не нужно было самостоятельно реализовывать и писать обертку для нашего АПИ). Авторизация по паре хедеров, id+key. Суть проекта: платформа для суппорта внутри приложения в нативном ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется написать библиотеку-обертку, используя API сервиса. (Для того что бы клиентам не нужно было самостоятельно реализовывать и писать обертку для нашего АПИ). Авторизация по паре хедеров, id+key. Суть проекта: платформа для суппорта внутри приложения в нативном ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется профессиональный дизайнер, способный воплотить в жизнь дизайн для биржи криптовалют. Стиль: semi-flat, цветовая гамма: http://www.colorcombos.com/color-schemes/136/ColorCombo136.html Вдохновляться: https://bittrex.com/, https://www.mintpal.com/ Страницы: около 8 штук(одна из них лендинг). Возможно, потребуется разработка логотипа. Требования: Язык: Русский, Английский(Заказчики англоговорящие) Опыт: Не менее пяти лет Знание ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Срочное создание дизайна визитки. Корпоративный стиль, логотипы, данные - есть. Сегодня, срочно.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Требуется сверстать макет, чей скриншот приложен в аттаче. Верстать нужно ТОЛЬКО нижнюю часть макета, то есть все то что находится ниже поля "Платежные данные".HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый вечер. Требуется доделать наш текущий дизайн под iOS7. То что есть на данный момент - приложено в архиве. На 90% полный список правок так же в сопутствующих тендеру файлах.Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется нарисовать "вкусный" и "мультипликационный" дизайн для биржи криптовалют. Ознакомьтесь, пожалуйста, с прикрепленным файлом, где чуточку хаотично описано задание для дизайнера. Уважаемые фрилансеры, ознакомьтесь сперва, пожалуйста, с техническим заданием перед подачей заявки.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется нарисовать дизайн для обменника криптовалют. Стильный, простой, флет-дизайн. Цветовая гамма как у http://www.qrk.cc/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый вечер. Требуется нарисовать дизайн для нашего приложения под управлением iOS7. Дополнительно нужно "доделать" логотип(текущая реализация не очень мне нравится). Корпоративные цвета: красный, белый. Флет-стиль. Пиксель-перфект. Вдохновляться такими приложениями: AirBnb, TweetBot 3.0, Twitter, РокетБанк В прикрепленных файлах четыре основные страницы. ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен10 лет назад
День добрый. Требуется специалист, желающий принять участие в разработке приложения для нашего проекта. Главный требуемый навык - опыт работы с Windows Azure Mobile Services. Приложение с формой оплаты по карточкам (Pay-Mobile - PayOnline). Флет-дизайн в стиле iOS 7. Предоплата ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад
День добрый. Требуется профессиональный HTML-верстальщик для верстки нашего проекта. Требования к кандидату: 1. Уметь применять Twitter Bootstrap(последней версии) 2. Уметь применять jQuery(последней версии) 3. Базовые знания клиентской оптимизации 4. Базовые знания поисковой оптимизации Количество страниц: около десятка. Задаток в 50% по факту рецензирования ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется нарисовать баннер, 100%x90px, Flash. Анимация секунд 5-6, не сложная(текст + готовые картинки). Проявление фантазии не помешает, так как представления каким должен быть баннер, у меня в голове, к сожалению, нет. Дизайн сайта есть, ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Есть купленный шаблон. Требуется переделать немного графики, изображений и нарисовать логотип.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Существует купленный шаблон для сайта. Требуется заменить графику. (Пара-тройка иллюстраций). Сочные, яркие. Тематика сайта - финансы. Работа срочная, подходит исключительно для свободных фрилансеров. Лично свяжусь с тем, чьи работы мне понравятся.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер. Необходимо написать пресс-релиз для нашего проекта http://www.robofollower.com/ Необходимо знакомство Instagram, так как проект Instagram-ориентированный. Срочно.Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад