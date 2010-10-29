Дизайн сайта топа MMORPG игр

Требуется: дизайн шаблона скрипта каталога, интеграция шаблона в скрипт (PSD+ верстка). Шаблон не должен менять дополнять коды скрипта; шаблон должен включаться-выключаться (смена шаблона на сайте) не затрагивая скрипт и контент сайта. ссылка на сайт - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн, а также сверстать, для сайта-топа онлайновых игр(l2,wow,rf,aion,mu,ragnarok...)
Для фрилансеров со стажем регистрации >2х лет возможна предоплата.
ICQ:334417845,Skype:tag-egor,E-mail(не предпочтительно):[email protected]
Цену, сроки.
- Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать дизайн, верстку и интеграцию для сайта консалтинговой фирмы. Без излишеств. Строго и функционально. Скрипт амиро корпорейт, куплен. ТЗ в аттаче. Стоимость и сроки только в проект. Предоплата исключена, безопасная сделка ...Закрыт13 лет назад
В соотв. с пожеланиями заказчика нужно изобразить такую картину для шапки сайта: "Голубое небо, парк или роща сквозь которую проходит дорожка из тротуарной плитки, по бокам дорожки (редко) стоят лавочки, на одной из которых сидит пожилая ...Завершен13 лет назад
- $180
Необходимо разработать дизайн шаблона для сайта, согласно условиям ТЗ.Завершен13 лет назад
Нужно нарисовать шаблон и натянуться его на WordPress. Что-то вроде этого traveliving.org только без наворотов. Вопрос, сколько будет стоить?Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо на сайт поставить шаблон с нужными скриптами, есть пример сайта. Движок DLE.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $120
Здравствуйте нужен дизайн главной страницы сайта строительной компании . Дизайн нужен красивый яркий на хорошем уровне , на дальнейшее нужна будет ещё верстка ! Присылать заявки с портфолио !Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта игрового сервера Perfect World. При выборе исполнителя буду смотреть на уже сделанные дизайны сайтов на игровые темы (желательно в заявке укажите ссылки именно на такие работы) и цену (сервер любительский, много денег ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходим редизайн и настройка сайта. 1) Надо обновить дизаин сайта (скрин сайта можете увидеть в прикрепленном файле) 2) Настроить и исправить ошибку, которая появляется – Deprecated: Function split() is deprecated in Z:\home\fitnes.ru\www\templates\youfitness\html\modules.php on line ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта - бриф по ссылке:pk-studio.ru/download/brif_museum.doc . Пишите сроки и стоимость, ссылку на портфолио.Завершен13 лет назад