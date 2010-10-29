Дизайн сайта топа MMORPG игр

$500
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок299 просмотров
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Требуется создать дизайн, а также сверстать, для сайта-топа онлайновых игр(l2,wow,rf,aion,mu,ragnarok...)

Для фрилансеров со стажем регистрации >2х лет возможна предоплата.

ICQ:334417845,Skype:tag-egor,E-mail(не предпочтительно):[email protected]

Цену, сроки.

Дизайн сайта
13 лет назад
tag-egor
Егор 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 часов назад
13 лет назад
$500
10 дней
Как дизайнер - прекрасный. Как работник - отвратительный.
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
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