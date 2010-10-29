Дизайн сайта топа MMORPG игр

В соотв. с пожеланиями заказчика нужно изобразить такую картину для шапки сайта: "Голубое небо, парк или роща сквозь которую проходит дорожка из тротуарной плитки, по бокам дорожки (редко) стоят лавочки, на одной из которых сидит пожилая ...