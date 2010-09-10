Нужен дизайн сайта игрового сервера Perfect World. При выборе исполнителя буду смотреть на уже сделанные дизайны сайтов на игровые темы (желательно в заявке укажите ссылки именно на такие работы) и цену (сервер любительский, много денег не получить)

Требования к дизайну:

- белый фон, к примеру как на la2.ru, но тут как-то центральная картинка не в тему;

- некий креатив структуры сайта (шапка, 3 колонки, футер - не пойдет)

- лого не нужно, будет просто текст (возможно необычный шрифт + цвет)

Рисовать 3 страницы: главная, регистрация и статическая страница.