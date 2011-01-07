Дизайн для сайта музея

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки413 просмотров
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Нужно сделать дизайн сайта - бриф по ссылке:pk-studio.ru/download/brif_museum.doc .

Пишите сроки и стоимость, ссылку на портфолио.

13 лет назад
Studio-PK
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$80
4 дня
К сожалению, дизайнер не справился. Представленный дизайн был больше похож на страницу из журнала, нежели на сайт. Чувствуется, что у Анатолия большой опыт в полиграфии, в данном случае это помешало. Но само общение проходило достаточно конструктивно, поэтому отзыв все же положительный, хоть и 1 балл.
Михаил здравствуйте! Очень рад что хоть 1 бал но заработал. Хоть и делалось все по вашему же ТЗ. А когда заказчик начинает думать что лучше всех разбирается в дизайне и композиции - тогда делу табак. В данном случае к Михаилу никаких претензий - он посредник. Кому будет интересно вот варианты которые были сделаны: http://www.weblancer.net/users/designst/portfolio/1028081.html#item http://www.weblancer.net/users/designst/portfolio/1028079.html#item Михаилу 1 бал за терпение, 1 бал за приятное общение, и того 2 бала :)... Удачи Михаил, и всяческих благ!
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