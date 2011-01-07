Дизайн для сайта музея

К сожалению, дизайнер не справился. Представленный дизайн был больше похож на страницу из журнала, нежели на сайт. Чувствуется, что у Анатолия большой опыт в полиграфии, в данном случае это помешало. Но само общение проходило достаточно конструктивно, поэтому отзыв все же положительный, хоть и 1 балл.