Дизайн (простой) + вёрска под ОСкоммерц

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок326 просмотров
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Наверное эта работа будет в первую очаредь интересна начинающим дизайнерам/верстальщикам.

Нужно сделать простенький дизайн для сайта nebesniefonariki.by, в идеале, чтото подобное на fonariki.by (можно чтото другое).

На сайт много денег нету, т.к. задумывается как сопровождающий сайт, но зато объективно-положительный отзыв! )

Предлагайте ваши цены и сроки!

13 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Сделано всё в лучшем виде, учтены самые мельчайшие требования, не смотря на ограниченный бюджет. Исполнитель не смотрит в кошелёк заказчика, а просто делает свою работу, адекватно назначая цены!
Rim
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Не справился с самой простой задачей.. Исполнитель исчез.. я потерял 2 недели времени..
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