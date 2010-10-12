Дизайн (простой) + вёрска под ОСкоммерц

Наверное эта работа будет в первую очаредь интересна начинающим дизайнерам/верстальщикам.

Нужно сделать простенький дизайн для сайта nebesniefonariki.by, в идеале, чтото подобное на fonariki.by (можно чтото другое).

На сайт много денег нету, т.к. задумывается как сопровождающий сайт, но зато объективно-положительный отзыв! )

Предлагайте ваши цены и сроки!