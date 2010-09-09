Задачи для дизайнера

Действующему магазину срочно требуется кардинальный редизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТРЕБОВАНИЯ:
Участник сообщества для подачи заявки должен иметь минимум 20 единиц в портфолио.
ЗАДАЧИ:
1. Дизайн сайта с учетом фирменных цветов (шапка, скин). Навыки верстки не нужны.
2. Разработка 2х логотипов: компании и продукта.
3. !!! Разработка дизайна интерфейса в стиле Win7/MAC-OS (скин, welcome screen + 20-25 кнопок + шрифты), интерфейс должен быть
- соременный
- органичный
- с поддержкой очень высоких разрешений (кнопки от 16х16 до 256х256).
ВНИМАНИЕ:
Пожалуйста в заявки опишите кратко ваш опыт в решении каждой из трех задач (или 1-2 из них).
Также озвучьте бюджет, с которого вы готовы начать сотрудничество - для каждой из задач.
И наконец ориентировочные сроки по указанным задачам и кол-во часов в неделю, которые вы можете потратить на их решение.
Спасибо за внимание!
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