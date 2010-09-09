Задачи для дизайнера

ТРЕБОВАНИЯ:

Участник сообщества для подачи заявки должен иметь минимум 20 единиц в портфолио.

ЗАДАЧИ:

1. Дизайн сайта с учетом фирменных цветов (шапка, скин). Навыки верстки не нужны.

2. Разработка 2х логотипов: компании и продукта.

3. !!! Разработка дизайна интерфейса в стиле Win7/MAC-OS (скин, welcome screen + 20-25 кнопок + шрифты), интерфейс должен быть

- соременный

- органичный

- с поддержкой очень высоких разрешений (кнопки от 16х16 до 256х256).

ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста в заявки опишите кратко ваш опыт в решении каждой из трех задач (или 1-2 из них).

Также озвучьте бюджет, с которого вы готовы начать сотрудничество - для каждой из задач.

И наконец ориентировочные сроки по указанным задачам и кол-во часов в неделю, которые вы можете потратить на их решение.

Спасибо за внимание!