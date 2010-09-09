Задачи для дизайнера

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок423 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТРЕБОВАНИЯ:

Участник сообщества для подачи заявки должен иметь минимум 20 единиц в портфолио.

ЗАДАЧИ:

1. Дизайн сайта с учетом фирменных цветов (шапка, скин). Навыки верстки не нужны.

2. Разработка 2х логотипов: компании и продукта.

3. !!! Разработка дизайна интерфейса в стиле Win7/MAC-OS (скин, welcome screen + 20-25 кнопок + шрифты), интерфейс должен быть

- соременный

- органичный

- с поддержкой очень высоких разрешений (кнопки от 16х16 до 256х256).

ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста в заявки опишите кратко ваш опыт в решении каждой из трех задач (или 1-2 из них).

Также озвучьте бюджет, с которого вы готовы начать сотрудничество - для каждой из задач.

И наконец ориентировочные сроки по указанным задачам и кол-во часов в неделю, которые вы можете потратить на их решение.

Спасибо за внимание!

13 лет назад
demum
Глеб 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для крупного портала и соц. сети.

    Требуется разработать дизайн большого социального проекта. Предпочтение отдается людям с опытом создания подобных дизайнов. Указывайте похожие работы в заявке. Заявки без указания цены рассматриваюстя в последнюю очередь. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и постоянные доработки по ходу развития проекта.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн внутренней страницы.

    $40

    Приветсвую, необходимо нарисовать дизайн внутренней страницы сайта: autoreg.su/articles/71 1. Логотип и форму авторизации не трогать. 2. Текст изменять нельзя, но можно изменять шрифты, цвета и прочее. Все остальное надо более красиво и более гармонично нарисовать, бюджет 1000 руб. Дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется сайт визитка: логотип, дизайн

    $200

    Требуется сайт визитка: логотип, дизайн, верстка, размещение на хостинге ООО "Бойлер-Сервис". Компания занимается сервисным обслуживанием котлов для загородных домов. Ремонт, чистка, наладка. Есть существующий сайт boilerservice.ru По сути, контент будет тот же, но дизайн нужен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн + верстка шаблона на дле.

    Редизайн + верстка шаблона на дле. Логотип какой-нибудь можно еще вверх поставить на ваше усмотрение. Цветовая гамма сайта на ваше усмотрение, но чтобы мягкие тона были, например белый, коричневое что-то, или с желтыми тонами. Шаблон вам даю ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    $25

    Необходимо нарисовать качественный, красивый и профессиональный рисунок для шапки сайта. Сайт компании занимающейся продажей промышленных компрессоров, воздуходувок и т.д.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание дизайна для форума на PHPBB3

    Необходимо сделать дизайн для Форума (аналогичный дизайну сайта), работающего на платформе PHPBB3. Форум сейчас находится в ай-фрейме на сайте www.games-4-money.com Сделать дизайн означает нарисовать подходящий фон, создать комплект уникальных иеонок (регистрация, ответить, вход, и т.д) и ...

    PHP
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад