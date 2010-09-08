Требуется сайт визитка: логотип, дизайн

$200
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок352 просмотра
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Требуется сайт визитка: логотип, дизайн, верстка, размещение на хостинге

ООО "Бойлер-Сервис". Компания занимается сервисным обслуживанием котлов для загородных домов. Ремонт, чистка, наладка. Есть существующий сайт boilerservice.ru

По сути, контент будет тот же, но дизайн нужен другой.

Необходимо создать логотип фирмы, разработать новый дизайн сайта, сверстать и разместить (в данный момент используется ucoz, но можно и на другой хостинг перейти).

13 лет назад
vassolodki
Василий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$208
2 дня
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