Требуется сайт визитка: логотип, дизайн, верстка, размещение на хостинге

ООО "Бойлер-Сервис". Компания занимается сервисным обслуживанием котлов для загородных домов. Ремонт, чистка, наладка. Есть существующий сайт boilerservice.ru

По сути, контент будет тот же, но дизайн нужен другой.

Необходимо создать логотип фирмы, разработать новый дизайн сайта, сверстать и разместить (в данный момент используется ucoz, но можно и на другой хостинг перейти).