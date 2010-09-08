Flash шапка на базе шаблона TM

Автомобильная тематика, в частности клуб любителей автомобилей с большими моторами. Шаблон легкий, широкий, в строгом стиле. Требования к шаблону можно обсудить скайп или ЛС Лого нет, нуждаюсь в изготовлении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать шапку для сайта. По форме точную копию с определенного шаблона. Шаблон этот:
http://cms.template-help.com/magento_29729/
Есть четыре производителя. Вместо существующих фото нужно вставить 4 красивых фотографии телевизоров. Телики 3d.
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