Создать макет интернет-магазина с логотипом

$150
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок326 просмотров
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Необходимо нарисовать и сверстать макет для интернет магазина парфюмерии и косметики. Включает в себя:

- создание дизайна интернет-магазина, в частности главной страницы, страницы карточки товара...

- логотип, простой без изысков, чтобы вписывался в стиль дизайна

- сверстать под Simpla CMS. Шаблонизатор Smarty - так что верстка нетрудная.

Каталог с товарами уже существует.

Аналоги магазинов, которые нравятся по дизайну:

http://shopopalo.com.ua/ru/

http://aromart.ua/

http://www.orental.ru/

Желательно человек с Киева. Хотя рассматриваются любые предложения.

Оплата наличными, банковским переводом.

13 лет назад
sav1n1
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$150
10 дней
Сотрудничеством с Александром остался доволен. работа выполнена в срок. Александр был всегда на связи, с проектом справился на отлично. В общем, человек знает свое дело - подход к работе и ответственность на высоком уровне.
Алексей самый обычный хороший заказчик. Без высокомерия, прислушивается к советам, дружелюбен. Работали по предоплате 50%. Сотрудничеством остался доволен.
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