Легкий редизайн и репрограммирование сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок188 просмотров
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Сайт на Joomla

Необходимо:

заменить фоны

добавить логотип

добавить новые категории в меню

добавить.изменить информацию (тексты предоставляются)

Жду предложений от веб-дизайнера и.или программиста с ориентировочной стоимостью. После - подробности

13 лет назад
BOSS_LU
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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