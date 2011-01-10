Приватный прект для Alexsima

Добрый день! Требуется сделать похожий дизайн, как на картинке во вложении. Только тематика сайта будет другая. Особенность - планируем этот сайт делать на движке ДЛЕ, так что надо это предусмотреть. Еще одна особенность - это личный ...
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Нужен красивый сайт, для красивых вещей. Как всегда, только к тебе, дорогая Серафима.
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