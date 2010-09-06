Доработка скрипта yanadiu.

Нужен шаблон для DLE 9.0 по тех.заданию. Оплата только готового продукта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые Фрилансеры и Студии!
Мне нужно что бы вы доработали, привели в рабочее состояние скрипт yanaidu. А так же Разрабтать дизайн внутренних страниц и центр главной страницы, шапка и футер Разработан. И еще, внутренние страницы для всех кроме Биржи труда, для нее готова. Оплата по факту выполнение работы и тестированию.
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