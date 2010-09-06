Разработать дизайн сайта

Нужен шаблон для DLE 9.0 по тех.заданию. Оплата только готового продукта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта, главную и внутренние страницы. Тема – шторы, карнизы, обои, жалюзи, маркизы. Предварительно нужно будет показать 2-3 варианта наброска (скетча), от руки на планшете либо карандашом, из которых будет понятна структура будущего сайта.
Бюджет – 5000-7000 р. без предоплаты.
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