Редизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка325 просмотров
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Требуется качественный редизайн магазина детских товаров shop.eruditclub.ru

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
petrovichus
Олег 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DesignFNV
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
8 дней
Всё сделано предельно качественно, все нюансы учтены...Работу оцениваю выше 10 балллов! Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик!!! Внятное четкое задание, своевременная оплата! Работать - одно УДОВОЛЬСТВИЕ!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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