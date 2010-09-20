Требуется шаблон на Drupal

Срочно нужно разработать дизайн магазина канцтоваров. Объем 7-10 стр. Пишите Ваши предложения по срокам и стоимости сюда (не в личку)
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Дня доброго!Требуется сделать и натянуть шаблон на Drupal финансовой тематики.
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