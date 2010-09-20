Требуется шаблон на Drupal

В очередной убеждаюсь в профессионализме и хорошем вкусе Дмитрия.При минимальном ТЗ с моей стороны шаблон сделан великолепно,были учтены все пожелания и хотения в процессе работы.Надеюсь это не последний мой проект с ним.Дмитрий успехов Вам в вашем нелегком ремесле.Всем советую как грамотного и профессионально разбирающегося в своём деле исполнителя Ваших проектов.