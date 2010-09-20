Требуется шаблон на Drupal

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дня доброго!Требуется сделать и натянуть шаблон на Drupal финансовой тематики.

Drupal
13 лет назад
fxsev
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
webmix
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва(-7)
13 лет назад
$200
14 дней
В очередной убеждаюсь в профессионализме и хорошем вкусе Дмитрия.При минимальном ТЗ с моей стороны шаблон сделан великолепно,были учтены все пожелания и хотения в процессе работы.Надеюсь это не последний мой проект с ним.Дмитрий успехов Вам в вашем нелегком ремесле.Всем советую как грамотного и профессионально разбирающегося в своём деле исполнителя Ваших проектов.
Общение и работа с Эдуардом оставляет только положительные впечатления. Когда заказчик знает, что хочет получить в итоге, и дает четкие пожелания/замечания - все делается само собой. Рекомендую, как человека, которому можно доверять.