Дизайн типовой страницы сайта

- Тематика сайта: Металлопрокат

- Ширина макета: ровно 980px !!!

- Дизайн-макет делается строго по ТЗ, выполняются все пункты !!!

- Делается дизайн полностью всей страницы. Не только шапка, и что-то еще, а все полностью

и окончание страницы снизу и отображение содержимого (картинки, таблицы, текст)

- Содержимое данного макета страницы (необходимо показать как должно отображаться содержимое на странице):

1) Просто текст с картинками

2) Поля для ввода данных (например форма обратной связи)

3) Таблица с цифрами

По поводу дизайна:

1. О сайте

Информационный (Минимум графики, не являющейся содержимым сайта, максимум текста.)

2. Цветовой стиль сайта

Светлый стиль (доминирующие цвета — светлые)

3. Структура страницы

Левостороннее размещение блоков на странице (Стандартная структура)

4. Цветовая гамма сайта

Холодные цвета на усмотрение дизайнера

5. Использование графики в дизайне сайта

На усмотрение дизайнера. В соответствии с тематикой сайта

6. Дизайн-макет

Предполагается «сквозной» дизайн всех страниц, поэтому необходимо создание дизайн-макета только одной типовой страницы.

7. Cайты, дизайн которых НРАВИТСЯ

zenterservis ru

8. Предоставляется:

Логотип

9. Элементы дизайна сайта

Прямоугольные технологичные

10. Меню сайта

выпадающее в шапке сайта + в блоке на странице

(Подпункты раскрываются (выпадают) при наведении (нажатии) на пункт меню. Дополнительно ссылки на подразделы просматриваемого раздела отображаются в блоке на странице)

11. Шапка сайта

Фон шапки сайта – выбранные цвета

12. В шапке

- Логотип

- Название компании

- Выбранный тип меню

- Графика

13. Фон страницы сайта, фон содержимого сайта, блоки сайта

Белый фон

- Главные поункты меню:

1. Металлопрокат

2. Трубная продукция

3. Метизная продукция

4. Металлоконструкции

5. Контакты