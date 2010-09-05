Дизайн типовой страницы сайта

Нужно создать дизайн для интернет-магазина. подробнее в переписке.. Так же ищу исполнителя на другой проект: http://www.weblancer.net/projects/215486.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Тематика сайта: Металлопрокат
- Ширина макета: ровно 980px !!!
- Дизайн-макет делается строго по ТЗ, выполняются все пункты !!!
- Делается дизайн полностью всей страницы. Не только шапка, и что-то еще, а все полностью
и окончание страницы снизу и отображение содержимого (картинки, таблицы, текст)
- Содержимое данного макета страницы (необходимо показать как должно отображаться содержимое на странице):
1) Просто текст с картинками
2) Поля для ввода данных (например форма обратной связи)
3) Таблица с цифрами
По поводу дизайна:
1. О сайте
Информационный (Минимум графики, не являющейся содержимым сайта, максимум текста.)
2. Цветовой стиль сайта
Светлый стиль (доминирующие цвета — светлые)
3. Структура страницы
Левостороннее размещение блоков на странице (Стандартная структура)
4. Цветовая гамма сайта
Холодные цвета на усмотрение дизайнера
5. Использование графики в дизайне сайта
На усмотрение дизайнера. В соответствии с тематикой сайта
6. Дизайн-макет
Предполагается «сквозной» дизайн всех страниц, поэтому необходимо создание дизайн-макета только одной типовой страницы.
7. Cайты, дизайн которых НРАВИТСЯ
zenterservis ru
8. Предоставляется:
Логотип
9. Элементы дизайна сайта
Прямоугольные технологичные
10. Меню сайта
выпадающее в шапке сайта + в блоке на странице
(Подпункты раскрываются (выпадают) при наведении (нажатии) на пункт меню. Дополнительно ссылки на подразделы просматриваемого раздела отображаются в блоке на странице)
11. Шапка сайта
Фон шапки сайта – выбранные цвета
12. В шапке
- Логотип
- Название компании
- Выбранный тип меню
- Графика
13. Фон страницы сайта, фон содержимого сайта, блоки сайта
Белый фон
- Главные поункты меню:
1. Металлопрокат
2. Трубная продукция
3. Метизная продукция
4. Металлоконструкции
5. Контакты
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