Нужно сделать дизайн сайта для такси

Ищу исполнителя на долгосрочную работу. Сейчас есть конкретный заказ, на примере которого мы сможем познакомится. Мои условия работы:

- Оплата только после работы ( пока только home page)

- Если в портфолио нет работ, то Вам не ответят

- Стаж на фрилансе от 3-х месяцев

Крайне необходимо: иметь моб. тел. и скайп - голос.

Большая просьба писать цену за свою работу "от" это поможет мне при оценке Ваших работ.

Работаю только с одним фрилансером! Детали задания напишу в личку мною выбранному фрилансеру.